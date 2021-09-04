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P牌司機涉藥後「龜速」行車被捕

2021-09-04 列印
P牌司機涉藥後「龜速」行車被捕
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　　紅磡有「P牌仔」藥駕！一輛白色寶馬昨晨於公主道「龜速」行駛，惹警方懷疑，並前後包抄截停車輛。車上司機未能通過藥物測試，以涉嫌在藥物影響下駕駛被捕。

　　有警員昨晨三時於紅磡公主道一帶巡邏，發現一輛掛P牌的寶馬私家車沿路往沙田方向緩慢行駛，有感可疑，出動兩輛警車前後包抄，並在愛民邨附近截停寶馬。車內三十四歲男司機通過酒駕測試，惟經快速口腔液測試後測出陽性結果，疑曾吸食可卡因毒品，後被警方以涉嫌「藥後駕駛」拘捕，並帶署調查。



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