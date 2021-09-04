CD類食肆訂位增 憧憬一路旺到過年 餐飲業摩拳擦掌迎中秋

中秋將至，受惠疫情回穩，企業及個人消費市場均見復甦，《星島日報》報道，出售商務禮籃的公司最近空群而出，在網上展開宣傳攻勢，並指企業送禮預算較去年寬鬆，預計生意將較往年增加兩三成，重返疫情前的水平。餐飲業上月受惠於電子消費券帶來的可觀增長，均磨刀霍霍迎戰中秋，其中以每枱入座人數較高的C類及D類食肆，最受食客青睞。在限聚令影響下，政府商界對佈置中秋綵燈抱持可免則免的態度，令紮作店成為少有未能恢復的行業，他們只能寄望明年農曆新年。去年受第三波疫情影響，零售餐飲各行業均在一片愁雲慘霧下度過中秋佳節。隨着連續多日本地零確診，商界普遍看好今年中秋市道。有出售商務禮籃的尚禮坊創辦人黃毅超估計，今年中秋禮籃生意將有兩三成增加，生意有望回復至疫情前水平。黃毅超解釋，企業送禮的情況早在四月起逐漸恢復，縱然目前未見有大量客人預訂禮籃，惟禮籃銷情多年來與月餅掛鈎。他從月餅商口中得悉，今年月餅生意增加逾兩成，因此對今年銷情樂觀，「不止是我看好，很多禮籃公司最近也在網上增加宣傳，希望可以爭取更多生意。」月餅生意增兩成銷情樂觀禮品店禮譽銷售經理余綺華指，自六月開始已接到客戶的禮籃定單，因客戶需盡快搶佔送貨服務，現時則只接到零星散客查詢。她續透露，客人今年相對鬆手，去年訂每個禮籃預算約五百至八百元，今年金額提高達八百元至一千元，現時銷量較去年上升兩至三成。她又留意到，疫情下客戶傾向選擇健康禮籃，如茶葉、乾果、果仁類食品，亦有不少公司明言不能送有酒的禮籃。中秋每家每戶圍在一起聚餐的畫面，去年被逼暫停，事隔一年，餐飲業憧憬中秋以後將持續迎來旺季。香港餐務管理協會會長楊位醒指，以往踏入農曆八月開始已屬旺季，現時距中秋尚有三星期，他透露最近已有市民致電查詢訂位，預訂率約三成，不少人集中查詢C類及D類的座位空缺。他指飲食業員工已有逾七成人接種新冠疫苗，加上市民逐漸習慣C類食肆，開始期望可坐在D區與家人團聚，「十多人圍在一起見面吃飯，才算是團聚。」楊只待政府公佈最新防疫限制，他期望中秋過後，生意額有望於下半年的傳統旺季如婚宴、公司宴會等一直提升，「最理想是年底無新一波疫情，一路旺到過年。」綵燈生意復甦要待農曆年市道興旺但仍存隱憂，余綺華指部份禮品來貨價升近一倍，主因是船運不穩，而飛機運輸費用增。此外，其公司早於五月開始預訂聖誕節禮品，但海外疫情致工廠停工，復工後工資已上漲，變相增加成本。余又透露，部份日本水果來貨價亦錄倍增，並知悉有經船運抵港的水蜜桃因船期延誤變壞，故公司今年只會集中訂購香印、貓眼提子、蜜瓜等水果。因應成本增加，銷售價料貴幾十至一百元，但余相信客戶能理解。九龍果菜同業商會理事長張志祥表示，今年海運到貨一般要延遲一至兩星期，影響生果到港後的質量，「最誇張是有行家的貨遲了三星期才到港，結果整個貨櫃的橙已不能食用，全部不能賣。」各行業為中秋摩拳擦掌，製作中秋綵燈的紮作店卻是另一個光景。天寶樓紮作負責人夏中建表示，中秋綵燈的定單只及過去的三分一，「三分一已經比去年好，去年是零生意。」他續說，過去有一半定單來自康文署管轄的公司或其他公眾場地，惟本港限聚令一直未見放寬，為免燈飾增加人群聚集的機會，政府未有在公園準備中秋燈飾。他目前僅有的定單均來自私人場地。同樣有出售中秋綵燈的寶泰行負責人關永浩亦指，曾為私人公司佈置辦公室，惟同類生意在疫情後已「清零」，目前僅靠散客購買燈籠。但他坦言，由於中港運費大增，來貨價較去年大增，「以前賣四十元的細燈籠，現在最少貴五元，大燈籠價錢隨時貴二三十元。」