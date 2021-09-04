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誤殺拉丁舞老師 女西醫中秋判刑

2021-09-04 列印
誤殺拉丁舞老師 女西醫中秋判刑
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　　著名拉丁舞老師李嘉瑩七年前抽脂手術期間昏迷後不治，涉案女西醫關孝孜（見圖）早前被陪審團一致裁定誤殺罪成，昨於高等法院求情。法官李素蘭一度批評被告對事件毫無悔意，又質疑她未經正規認可。法官決定下令索取創傷報告，以評估事件對死者家人影響，押後至九月二十一日中秋節判刑。

　　辯方指被告於香港大學醫學系畢業後，對整形外科產生興趣。她成為普通科醫生後，跟從醫生學習整形手術，於一二年加入涉案美容中心。法官質疑病人求醫時一般會認為醫生為合資格，而非跟「師傅」學習後便獲認可。辯方又指，被告與死者本為摯友，手術期間雖曾離開手術室，但在折返後曾嘗試為死者急救。惟法官引述麻醉師指，被告並無觀察死者鼻鼾聲，故不接受辯方說法。



　　辯方指被告因摯友死亡而被定罪，並將背負一生，法官認為任何正常人均會感後悔及自責；死者曾被注射十四劑異丙酚，而被告從未透露相關劑量，認為她並無悔意。

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