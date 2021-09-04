迷你倉大火死因研訊 3D重構死者行走路徑

二○一六年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉四級大火致兩名消防員殉職，包括高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑，死因研訊昨日繼續。死因庭內設立虛擬實體技術立體熒幕以模仿實際環境，當中家屬及法律代表戴上3D眼鏡，了解兩名死者當時在火場行走的可能路徑。影像顯示，三樓迷你倉內有二條主通道及五條橫行，起火點則疑是位於單位中央的第三條橫行。惟迷你倉內走廊狹窄，兩名消防員不能同時站在橫行內。而各儲存倉均用鐵板間隔，單位內非常凌亂，部份鐵板已被燒毀。庭上研訊主任程慧明讀出迷你倉兩名租戶的供詞，其中儲存倉K163租戶指儘管在迷你倉內未見過有人吸煙或生火，但就曾於該處聞到香煙味，蔣續指見過單位內有滅火筒，但沒有滅火喉、警鐘等設施，也無留意有否安裝自動灑水系統。