爆非典型瘋牛症 巴西牛停供港 肉價恐貴5%

「牛魔王」大件事，巴西牛肉急停出口，嗜牛一族恐要「捱」貴價急凍巴西牛。巴西農業部上周六證實，當地發現兩宗非典型瘋牛症個案，即日起暫停輸出牛肉往中國。來自巴西的冷藏無骨牛肉佔本港進口量近六成二，有業內人士指出，牛肉存貨足夠供應市場數個月，料消息短期內對港人食用的影響不大，但批發商未必會大手向市場推出存貨，價格或會上升一至五個百分點。巴西農業部上周六指出，當地兩宗非典型瘋牛症個案分別來自西部和東部州份的肉類處理廠，染病的都是年老母牛，相信兩宗個案互不關連。基於巴西與中國國家市場監督管理總局簽署的衞生協議，當局自上周六起即暫停對中國出口牛肉，直至中國當局完成相關評估。聲明指，非典型瘋牛症是牛隻因遺傳等自然因素自然發生，與飼料受污染無關，不會對動物或人類的健康構成風險。當局已把上述兩宗個案通報世界動物衞生組織。巴西無骨牛肉 佔港貨量62%巴西是全球最大的牛肉出口國，亦是香港冷藏無骨牛肉的最大來源地。根據政府統計處資料，本港在一七年共進口近三十三萬五千噸冷藏無骨牛肉，當中逾二十萬零七千噸來自巴西，佔整體近六成二；帶骨牛肉方面，本港在同年共進口近四萬五千噸，其中巴西進口的貨量佔逾一成二。同時，中國是巴西牛肉最大出口市場，今年上半年，巴西牛肉對華出口量和銷售額均佔總量約六成。凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興向傳媒指，業界有幾個月的牛肉供應存貨，相信消息短期內對本港的牛肉供應影響不大，但批發商未必會大手出售牛肉，價格有可能會上升一至五個百分點。全港新鮮牛肉肉商召集人許偉堅則認為，可以改由美國、澳洲等國家入口牛肉，但難以預料日後急凍牛內價格的波幅。人類感染可致失智瘋牛症為牛海綿狀腦病的俗稱，人類若進食受瘋牛症污染的牛肉產品，或會患非典型克雅二氏症，病發初期會有逐漸失智的現象，其後會出現走路不穩、行動困難、視力衰退、肌肉抽搐等症狀。非典型克雅二氏症可致命，目前未有有效的治療或預防方法。本港食安中心表示，本港在審批進口牛肉時，會評估出口國的公眾衞生措施，把瘋牛症的傳播風險減到最低，因此港人從食物染上非典型克雅二氏症的風險極微，並相信牛奶及乳製品不會傳播瘋牛症病原。