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廉價牛肉 酒樓茶餐廳常用

2021-09-06 列印
廉價牛肉 酒樓茶餐廳常用
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　　巴西是全球最大牛肉出口國，當地草飼養牛業蓬勃，全國約有兩億頭牛，約八成牛種屬瘤牛，肩上長有一個肉瘤，原產於印度。瘤牛的肌肉脂肪較和牛、安格斯牛等為少，在肉的嫩度和油香上無法和谷飼牛比較，未能打入中高端市場，但草飼牛肉備受追求低熱量飲食的人士歡迎。

　　稻苗學會會長黃傑龍表示，巴西牛肉價格廉宜，是中式食肆和茶餐廳常用食材，酒樓會用來製作牛肉球等點心，本港一旦缺少巴西牛肉供應，料中低檔食店會較為受到影響。

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