走私「大飛」激增 白海豚慘被撞傷趕走

疫情下，陸空交通大減，海上走私活動反而激增，為中華白海豚的生存帶來挑戰。有環保生態代表指出，本港常有白海豚出沒的海域，近月有大量走私「大飛」活動，走私客在海面高速航行，把牠們嚇走，甚至撞傷，呼籲當局注視走私對瀕危物種的危害。環保生態協會總幹事、海豚哥哥Thomas向本報指，上月十四日中午，他在大澳對出海面觀察中華白海豚，但見不到，反而見到數十艘「大飛」，據了解，當時「大飛」懷疑走私冰鮮肉等回內地。他指，上月二十八日再次出海，當時海域只有兩艘大飛，白海豚才如常出沒，但有些海豚身上有傷。Thomas認為，走私「大飛」不理會白海豚安危，「白海豚每兩三分鐘就要浮上水面，夜晚佢哋休息，行動較緩慢，呢啲大飛唔會顧住白海豚，高速駛過就有可能將海豚撞傷或撞死。」對於廣東省水域早前有白海豚出沒，他慨歎，海豚數目在本港水域減少，情況令人憂慮，「白海豚可以中港兩邊走，但O依家唔係兩邊走咁簡單，好似移居其他地方咁，甚至可能被船撞死。」曾擔任漁護署海洋哺乳類動物存護工作組委員六年的Thomas指，過去二十年一直監察中華白海豚的狀況，他已向漁護署表達憂慮。漁護署回應指，會繼續留意中華白海豚的出沒情況。海關破獲走私案增海關表示，疫情下，全球陸空交通受影響，不法份子改為海上走私，集中在本港西部或西北部靠近邊境水域一帶。截至八月二十四日，海關共破獲五十一宗海上走私案，比去年同期的四十四宗，上升約一成六。漁護署指，在本港水域出沒的中華白海豚，去年四月至今年三月只有三十七條，較上一年度的五十二條回落，數字是十年來第二低。