港隊在東京殘奧最後一場賽事，壓軸出場的朱文佳出戰羽毛球SH6級單打決賽，以一比二不敵印度球手，獲一面銀牌為港隊「埋齋」。他賽後稱，獎牌得來不易，感恩可以在殘奧舞台競逐，不會因好成績而驕傲，冀港人殘奧完結後繼續關注運動員。世界排名第三的朱文佳，在決賽與世界排第二的納加爭金牌，雙方實力接近。首局比分已相當緊湊，朱初段一度落後二比五，其後力追至領先十六比十一，惟尾段失誤較多，首局以十七比二十一被對手反勝。第二局雙方再次拉成均勢，多次平手，今局輪到納加出現較夠失誤，朱文佳以二十一比十六拿下一局，雙方局數拉平。在決勝的第三局，納加入局較快，朱初段持續受壓，比分一直落後，但他咬緊牙關力咬，成功追平至十四比十四，但尾段對手表現較好，接連落點精準扣殺，朱苦戰三局後，以一比二落敗，獲得銀牌。朱文佳賽後稱，很開心能夠去到決賽和對手較量，最後幾分證明對方技高一籌，但他已盡力做到最好，形容獎牌得來不易，感謝教練和心理專家團隊，令自己可放開來打。「享受平凡 機遇總會來到」朱指，幾年前自己只是普通人，無想過幾年後能在殘奧贏得獎牌，感歎人生充滿驚喜，但不會因有好成績而驕傲，認為運動員本質是要做好本份，他時刻提醒自己，要珍惜別人提供的機會，令他可代表香港奮鬥。他指出，只要享受興趣，享受平凡過程，機遇總有一日會來到。特首林鄭月娥祝賀朱文佳贏得銀牌，指朱文佳在東京殘奧多場賽事中鬥志頑強，發揮出色，愈戰愈勇，力克多位強敵，為香港取得一面銀牌，可喜可賀。此外，恒基地產將向朱文佳頒發四十萬元獎金。