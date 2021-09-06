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不幸截肢 老友鼓勵重揮球拍

2021-09-06 列印
　　身為羽毛球發燒友的陳浩源，小學開始打羽毛球，中學時代表學校出賽，獲得不少學界獎項，其後浩源因不屬專業訓練，未能進入港隊。不過，浩源十三年前遭遇車禍，失去左腿，卻意外地將他送上輪椅羽毛球運動員之路。

　　陳浩源二十三歲那年，與同事在內地吃完團年飯後，深夜乘車回港途中遇車禍，須截肢保命，失去左腿。



　　令浩源重拾羽毛球拍的，正是他過往認識的傷殘代表隊成員，他鼓勵浩源指，即使雙腿有事，但仍可打羽毛球。浩源衡量過已不能跑跳，仍可在輪椅上一試身手，故重拾羽毛球拍，因為本身並非輪椅使用者，故用更多時間去適應和摸索如何一手操控輪椅，一手用拍去接波。浩源努力之下，教練認為他適合加入港隊，更在亞運會露鋒芒。

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