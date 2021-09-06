獲銅喜極而泣 陳浩源謝「神奇媽媽」

代表香港的陳浩源在殘奧WH2級單打為港隊贏得一面銅牌。他賽後流淚多謝媽媽，指「我不是媽媽的神奇小子，但她是我的神奇媽媽」，同時亦感謝太太多年的陪伴。世界排名第二的陳浩源，對戰世界排名第五、南韓球手金京勳。雙方首局打得較為審慎，陳初段失誤較多，曾落後至二比五，但他隨後狀態回勇，力追至二十比二十，最後在「刁時」以二十四比二十二反勝，先拿下一局。次局開始前，金京勳手部需接受醫療團隊治理。陳在第二局初段已以八比一領先，其後雖被金連取三分，但陳斷改變打法，消耗對手體力，以二十一比十再拿下一局，直落兩局勝出，首次出戰殘奧便收穫銅牌。陳浩源賽後激動落淚，感謝香港市民支持，希望獎牌能令港人為他驕傲，又指比賽較想像中艱辛，自己前日比賽時手抽筋，昨日首局尾段時，手再有不適，故一直提醒自己要「頂住」，又感謝團隊幫忙及家人支持，冀市民在之後的亞殘運繼續為港隊打氣。他感謝媽媽時，亦流下男兒淚，哽咽提到十三年前令他失去左腿的交通意外，指母親「執返我條命」，一直都很辛苦，而自己結婚為媽媽最開心的時刻，冀自己奪牌可成為她人生另一個開心的時候。他亦透露，媽媽疫情期間患上重病，自己要但仍希望自己專注訓練，他形容自己並非媽媽的「神奇小子」，但對方卻是他的「神奇媽媽」。他又另外感謝太太多年來的不離不棄，以及未能參加今屆殘奧的隊友王鎮炎，期望三年後在巴黎一同收穫好成績。