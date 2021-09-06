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12天賽事圓滿閉幕 港隊獲兩銀三銅

2021-09-06 列印
12天賽事圓滿閉幕 港隊獲兩銀三銅
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　　東京殘疾人奧運會十二日的賽事圓滿結束，閉幕禮昨晚舉行，港隊在今屆獲得兩銀三銅的成績，在羽毛球奪銀的朱文佳擔任香港代表團的持旗手。

　　東京殘奧的閉幕禮於昨晚七時在東京國立競技場舉行，日本皇室由文仁親王作為代表出席。閉幕禮前重溫多個殘奧比賽的精神片段，倒數片段更是以眾多殘奧工作人員、運動員及開幕持旗手等合集而成，象徵傳承。閉幕禮開始由一批殘障人士表演電子音樂和歌舞的片段作為引子，再轉到他們在現場的演出，當中加入包括街頭舞蹈等年輕元素，過程較開幕禮簡樸。



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