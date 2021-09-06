新馬季昨天開鑼，全日賽事投注額達十四億四千一百萬港元，破歷來開鑼日紀錄。受疫情所限，今年沙田馬場及跑馬地馬場的入場人數為一萬七千多人，不少馬迷入場時都大力敲打銅鑼，希望在新馬季可以豐收。一萬七千馬迷入場大批馬迷昨天中午前到達沙田馬場，入場時都大力敲打銅鑼。在防疫措施下，入場人士需要先預約，並需要使用「安心出行」或填寫個人資料，以及經過體溫探測才可進入馬場。有入場馬迷表示，有一年多未有現場觀賽，雖然今季開鑼入場人數較少，不及以往熱鬧，但都無阻其下注心情。林鄭月娥中午在馬會主席陳南祿、行政總裁應家柏等人陪同下，到馬匹亮相圈主持開鑼儀式，敲響巨型銅鑼，並為醒獅點睛。馬季開鑼戰唯一重頭戲，千二米特首盃，由隸屬希斯馬房、目前全港身形最龐大的「肥仔叻叻」大熱贏得。賽後，林鄭月娥向馬主代表，練馬師希斯和騎師田泰安頒授獎盃，現場馬迷報以掌聲。馬會表示，全日賽事投注額達十四億四千一百萬港元，破歷來開鑼日紀錄，也較上季開鑼日的十三億七千六百萬元投注額多百分之四點七二。沙田馬場及跑馬地馬場昨日的入場人數為一萬七千五百六十三人，去年由於公眾未能入場，人數只有二百八十五人。應家柏表示，很滿意新馬季取得一個好開始，他對今日的業績感到很滿意，感謝馬會團隊的合作，對於今季的前景感到樂觀。今年馬季開鑼日的巨獎合共高達三千五百萬港元，當日加入多寶儲備後的三T多寶金額將推高至一千九百萬港元，如十元一注獨中，預計彩金可高達三千三百萬港元。此外，四重彩及四連環合併彩池將注入二百萬港元多寶儲備，分別為三T尾關及賽日尾場各加入一百萬港元多寶。