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堅持愛國者治港治教 中聯辦：才能終結教育亂象

2021-09-06 列印
　　中聯辦教育科技部副部長徐凱表示，只有堅持「愛國者治港」、「愛國者治教」，才能終結教育亂象，並培養一國兩制事業的建設者和接班人。

　　徐凱出席教聯會的教師頒獎禮，致辭時說近年香港學界亂象不止，一些組織長期以教育專業之名，行政治之實，損害教師團隊專業，亦批評有人文社科教師向師生灌輸「違法達義」、「公民抗命」的錯誤觀念，直接或間接將部份師生推向違法被捕，甚至入獄的不歸路，認為香港教育必須撥亂反正。



　　徐凱又說，有不少香港青少年一味迷戀西方價值觀，談所謂民主自由，但對國家歷史及現狀無知，對個人前途迷茫，認為教育工作者要站在民族復興的歷史大位置上，看待教育的神聖工作，做好正面引導，避免學生走歪路。

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