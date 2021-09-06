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港增八宗輸入確診 三菲傭患者已打疫苗

2021-09-06 列印
　　本港昨天新增八宗新冠肺炎輸入個案，全部患者均已完成接種科興或復必泰新冠疫苗，當中兩人在潛伏期內曾逗留香港，其住所及工作場所被列入強制檢測名單。

　　八名新增患者，包括由吉爾吉斯抵港的六十歲男病人及四十三歲女病人，於上月二十日離港前往當地，出發當日在香港進行的檢測結果呈陰性。他們上周五返港，在機場的檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株。



　　衞生防護中心指出，該男病人居於半山區干德道駿豪閣，潛伏期內主要在家工作；女病人則住在大圍壹號雲頂六座，在上環啟時大廈二樓一室工作；以上地方連同病人曾到訪的地點已納入強制檢測公告。至於其餘個案，涉及三名菲律賓外傭，他們近月在菲律賓完成接種疫苗；另外三名病人分別來自英國及美國。

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