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廣州增一無症狀本土感染 患者檢疫酒店工作

2021-09-06 列印
　　內地昨日新增二十八宗確診，全屬境外輸入個案，但另外新增一宗本土無症狀感染病例，患者在廣州越秀區一間檢疫酒店工作，目前已隔離，當局懷疑與一宗境外輸入病例相關，強調社區傳播風險較低。

　　廣州市衞健委表示，四十二歲的無症狀本土感染女患者在越秀區一間檢疫酒店工作，負責送餐及清潔房間，例行檢測時發現對病毒呈陽性反應，已送院隔離。衞健委指，基因測序結果顯示，患者與前日報告的一宗境外輸入病例，基因上高度同源，初步相信與輸入病例相關，懷疑患者是在隔離人士房門口，收拾垃圾期間暴露感染。當局強調，患者上月三十日後一直住在檢疫酒店，相信社區傳播風險較低。同時，越秀區啟動應急預案，即時對患者生活及工作的東海大廈實施封閉管控，相關區域開展全員核酸篩查。



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