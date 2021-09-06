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母子出門忘帶鎖匙 爬棚返家困半空

2021-09-06 列印
　　一對居於旺角唐樓的「大頭蝦」母子上周六出門忘帶鎖匙，冒險變身「蜘蛛人」爬棚架返回住所，惟上至半空詎料被困，眼見腳底車人如蟻，腳軟窒步，兩人其後報警求助，並於脫險後召來鎖匠協助開鎖返回住所，過程險象環生。

　　上周六，四十七歲婦人及十五歲少年外出，至晚上九時許欲返回位於旺角廣東道一一八八號的唐樓住所時，驚覺忘帶鎖匙，不知所惜。據了解，大廈正維修，外牆搭建棚架，兩人商議後竟爬棚架返回住所，爬至高處，進退兩難，被困棚架上，事主報警求助。



　　警方及消防接報到場，成功將他們救下，事主幸沒有受傷，亦毋須送院。據悉，兩人脫險後，召來鎖匠協助開鎖返回住所。

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