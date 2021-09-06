母子出門忘帶鎖匙 爬棚返家困半空

上周六，四十七歲婦人及十五歲少年外出，至晚上九時許欲返回位於旺角廣東道一一八八號的唐樓住所時，驚覺忘帶鎖匙，不知所惜。據了解，大廈正維修，外牆搭建棚架，兩人商議後竟爬棚架返回住所，爬至高處，進退兩難，被困棚架上，事主報警求助。
警方及消防接報到場，成功將他們救下，事主幸沒有受傷，亦毋須送院。據悉，兩人脫險後，召來鎖匠協助開鎖返回住所。
「牛魔王」大件事，巴西牛肉急停出口，嗜牛一族恐要「捱」貴價急凍巴西牛。巴西農業部上周六證實，當地發現兩宗非典型瘋牛症個案，即日起暫停輸出牛肉往中國。來自巴西的冷藏無骨牛肉佔本港進口量近六成二，有業內人...
2021-09-06
內地近日公佈進一步加強「飯圈」亂象治理，並打擊「非理性追星行為」。不過有韓國著名男團的粉絲微博昨日亦被指違規，並遭禁言六十天處分。據報，事件起因是由於內地粉絲為「防彈少年團」（BTS）成員朴智旻持續三...
2021-09-06
塔利班戰士上周六繼續在首都喀布爾以北的潘傑希爾谷地與反抗軍爆發激烈戰鬥，雙方都稱己方佔上風。美國參謀長聯席會議主席米萊再警告，指如果塔利班不能鞏固權利，阿富汗將會陷入內戰。塔利班就指，新政府名單將於兩...
2021-09-06
港島西半山有不少老牌豪宅，其中美麗閣位於衛城道上，屬傳統豪宅地段。是次為大家介紹該盤的三房兩廁放盤，實用面積996方呎，間隔方正，全屋佈置以淺色家具為主，營造舒適起居環境，回到家中放慢步伐，好好享受生...
2021-09-04
內地繼續加強監管科網行業，加上經濟數據表現遜預期，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，港股短期仍窄幅上落，而科網股不確定性較大，短期上升空間較小，市場焦點落在內地監管政策、聯儲局本月議息會議，以及本周...
2021-09-06
C朗拿度重返曼聯，周六英超主場迎戰紐卡素大有機會上演地標戰前，率先打破一項紀錄。據報，紅魔公佈此子續穿七號球衣的十二個小時後，其球衣總銷售額高達三千二百五十萬鎊（約三億五千萬港元）創下英超紀錄。 三十六歲的C朗重返曼聯舉世矚目，更令紅魔躉興奮的是前鋒卡雲尼願意將其七號球衣讓給這名葡萄牙射手。曼聯、C朗和七號球衣三項元素合體，未正式登場已成功創下英超球員公佈戰衣號碼後十二小時的銷售紀錄。 據報C朗身穿七號球衣的消息曝光之後，其七號球衣十二小時內總銷量額已達三千二百五十萬鎊刷英超新高，數量至少三十六萬件。此銷售量在網上球衣商店更超越美斯加盟巴黎聖日耳門、勒邦占士轉投湖人和美式足...
2021-09-06
印度飲食文化深厚，素有香料王國美譽，菜式香氣千變萬化，值得細嘗。曾連續十二年獲得米芝蓮必比登推介的印度餐廳Bombay Dreams，最近以全新面貌登場。重新設計的餐單及用餐環境，提供精緻講究的印度皇...
2021-09-02
亞姐今年爆出極品參賽者薛影儀，獲網民推為「女神」即被亞視羅致成為「亞視一姐」，令沉寂多時的亞姐即時升溫，入圍大熱佳麗7號「巨胸黃智雯」姚琰欣（Bonnie）亦認為阿儀幫手炒熱亞姐。向來憑36E走性感路...
2021-09-06
本港重新輸入菲律賓傭工，旋即出現極大的新冠病毒入侵風險。過去三天，一共發現六名持打針紙入境的菲傭確診，反映菲國疫情超乎想像，本港即使面對外傭荒，亦必須以抗疫為先，嚴格做好外防輸入，現在唯有暫停輸入菲傭。若印傭重新來港也一樣出現多人確診，當局亦只好暫停她們來港。最新的情勢顯示，外傭荒難望一時三刻解決，當局需要研究新對策。 六名菲傭持打了兩針疫苗證明入境，在隔離期間確診，反映兩個可能性︰一是菲國疫情比想像中嚴重，即使外傭打了針，在前赴本港途中，依然染疫；二是菲傭所持針紙的可信性。不論是哪一種情況，都顯示現在讓大批菲傭來港，會為本港外防輸入的措施帶來挑戰。當局出於抗疫需要，再次熔...
2021-09-06
昨日新馬季開鑼，首個錦標特首盃由「肥仔叻叻」奪得，練者希斯另贏「瑪神好運」和「緊張大師」，騎者田泰安令贏「翡翠綠」和「將耀」，並且成為騎師王。至於潘頓贏「包裝長勝」和「緊張大師」，梁家俊贏「得賞」和「...
2021-09-06