疫情放緩復辦 兼推優惠 萬聖節嘩鬼 重返兩大樂園

進入第四季，大節紛至。本港兩個主題樂園去年受新冠疫情影響而停辦萬聖節活動，現時疫情紓緩，兩個樂園的嘩鬼將捲土重來，與大家一起度過十月三十一日萬聖節。迪士尼樂園公佈，將重新上演萬聖節限定歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》，並推出「雙重暢玩」優惠，只需六百九十九元便可入園玩兩次。海洋公園表示，今年會重辦「哈囉喂」，下周公佈詳情。香港迪士尼樂園的萬聖節活動，將由下周五（本月十七日）起至下月三十一日舉行，一批迪士尼卡通人物會換上萬聖節服裝，舉辦傳統的「米奇Halloween玩轉大街派對」，一眾邪惡角色亦會現身「派對惡人谷」，而備受好評的現場歌舞匯演《惡人舞動迪士尼》再度搬上舞台。迪士尼亦推出多項優惠，由即日起，市民可以六百九十九元預訂「雙重暢玩優惠」，於本月十七日至明年一月十九日期間，任選兩天入園，體驗萬聖節及聖誕節，較六百三十九元正價門票只能入場一次優惠許多。由明天至本月二十九日，香港居民亦限時專享住宿優惠，預訂香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店住宿兩晚或以上，標準客房每晚由八百四十元起。海洋公園方面，早前宣佈為復辦「哈囉喂」而招募約一千名兼職員工。雖然今年鬼屋規模將較以往小，但強調會着重創意。園方透露，下周將公佈「哈囉喂」好玩詳情。蘭桂坊營業至凌晨吸客每逢萬聖節，蘭桂坊例必逼滿扮鬼扮馬的人。蘭桂坊協會總監張素媚稱，今年萬聖節剛巧是周日，料酒吧和食肆周末都旺場，受限於防疫措施，預計生意會回升至疫情前的七成，對生意感樂觀。她提及，蘭桂坊絕大部份酒吧的員工都已完成接種新冠疫苗，可以營業至凌晨近四時，又預告下月初會推出不同萬聖節優惠，如啤酒及應節調酒，屆時會舉辦「cosplay派對」，亦會邀請著名DJ到場打碟。