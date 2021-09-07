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故宮文化博物館明年七月開幕

2021-09-07 列印
故宮文化博物館明年七月開幕
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　　繼M+博物館今年年底開幕，故宮文化博物館將於明年七月開幕，西九文化區內涵將大提升。故宮文化博物館館長吳志華表示，年初已組成學習和教育團隊，制訂開館策略，計劃推出義工及導賞員計劃，並接獲不少市民查詢。

　　吳志華指，計劃與本地學校建立長期策略夥伴關係，為師生提供有關中國歷史文化學習資源等，料在開館前可安排參觀活動，又指亦會與旅發局合作，冀增加西九文化區與鄰近社區的互動，並提供場地日後吸引境外旅客。



　　吳表示，已接獲不少市民反映有意成為義工，首期亦已招募三百人。他亦會親自參與遴選工作，又指會培訓學生導賞員，讓高年級學生以大哥哥或大姐姐身份，帶領低年級學生遊覽。

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