粵港澳三地於六月至八月新學年開學前聯合「洗太平地」，進行代號「雷霆2021」執法行動，於本港共拘捕逾二千人，年齡最細僅十一歲，在三合會紛爭時參與打鬥；其中打擊歐洲國家盃的非法投注行為，檢逾三十六億元的投注記錄，為近十年同類案件新高。警方指共搜查接近二千個娛樂場所，並搗破多個非法賭檔及毒品分銷中心等場所，共拘捕二千三百二十人，年齡介乎十一至八十四歲，涉非法賭博及管有攻擊性武器等罪行，同時檢獲多種毒品、攻擊性武器、私煙、色情光碟及大量非法投注記錄等。被捕者年齡最細僅十一歲，該名男童八月在三合會紛爭時參與打鬥，涉嫌毆打他人。另亦有多名未成年人士參與犯法活動被捕，包括有十三歲男童涉在收數時淋紅油，及十五歲中學生於與人爭執其間自稱三合會會員。警方留意到青少年罪行有上升趨勢，會繼續與學校保持聯絡，以防不法份子在校內滲透。警方又指疫情下本港多個娛樂場所未能正常開放，市民轉向光顧無牌酒吧，部份沒有案底人士被捕時不知所措，不知在無牌酒吧飲酒已犯法。持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁向本報指，持牌酒吧需在入口或當眼處，清晰張貼牌照，而客人有責任了解場所持牌與否。另外，警方指六月正值歐洲國家盃舉行，為打擊有非法份子賭「外圍波」，採取名為「點晴」及「孤月」等執法行動，搗破本地兩個收受外圍賭注的集團，拘捕四十人，檢取超過二千一百萬元現金，以及逾三十六億元的投注記錄，為近十年同類案件新高。警方指數字令人擔心，不排除因疫下未能通關，因而推高本地非法投注額。