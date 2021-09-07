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尖沙嘴怪漢亂吐口水 女郵差濺中眼痛送院

2021-09-07 列印
　　疫下遭吐口水，嚇怕女郵差！受疫情影響，市民都加強衛生意識，昨午有女郵差於尖沙嘴執行職務時，疑遭陌生「怪漢」向其身體吐口水，事後眼睛感疼痛，及後送院治理。警方將案件列作襲擊處理，正追緝涉案「怪漢」歸案。

　　遇襲女郵務督察五十歲，昨早十一時許途經尖沙嘴彌敦道帝國酒店側小巷前往執行職務時，突遭路過途人吐出的不明液體濺到其頭部及身上，之後對方拔腿逃去，女事主其後感到眼睛痛楚，送院治理，幸無大礙。香港郵政回覆查詢時表示，涉事郵務督察與該途人並不認識及沒有發生爭執，已向警方報案，並會配合調查工作。



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