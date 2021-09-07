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大家樂新財年首四月 業務雙位數增長

2021-09-07 列印
■大家樂料下半年增加十多間店舖。資料圖片
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　　大家樂首席執行官羅德承昨天表示，自四月起計的新財年，首四個月業務有雙位數升幅，休閒餐飲方面較為顯著，今年的人均消費上升了一元；而電子消費券計劃帶動人流和消費氣氛，他形容八月銷售凌厲，較去年同期有大進步。

　　羅德承說即使公眾消費意欲有所改善，但仍屬審慎，集團的食材及人力資源成本仍然明顯，會透過調整餐單組合及採取自動化程序等，抵消成本上升壓力。他又指，自新財年起計，集團在本港的店舖數量淨增長為零，預計下半年增加十多間店舖。



　　本港學校仍維持半日面授課堂。羅德承說集團主要為小學提供午間飯盒服務，坦言小學生難以達致七成新冠疫苗接種率，有關業務仍在「燒錢」，要依靠集團其他業務補救。他希望當局考慮防疫措施時，會顧及如何支援業界。

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