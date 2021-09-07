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消費券補辦運作暢順 四地點共收2600登記

2021-09-07 列印
■有長者到運頭塘鄰里社區中心補辦手續。
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　　政府本月初向書面登記電子消費券的市民派發首期二千元消費券，但大批長者因未能成功領取，湧到位於旺角始創中心秘書處查詢及補交資料，情況混亂惹來批評。當局昨日起改善，增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心，以便利市民重新登記，長者毋須排隊即可入內。

　　政府發言人說三間服務中心昨均運作暢順，連同旺角秘書處，四個地點合共收到約二千六百個登記。在運頭塘鄰里社區中心，早上已有長者到場補辦手續，現場人流不太多，毋須排隊即可入內。有到場的長者認為多設辦事處是好事，但應早些作出安排。



　　服務中心的開放時間為周一至周六、朝九晚六，將服務至下周三。於表格毋須親身遞交，長者可考慮委託信任的親友代為投遞。

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