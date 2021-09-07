美國國家睡眠基金去年十月有一篇文章闡述了睡眠質量這個話題。文章開頭就說，睡得多不代表就是睡得好。這個話題也經常盤旋在我們腦內，我昨晚睡的時間好像夠了，但好像質量不算好？判斷睡眠質量可以有幾個標準：比如花了多久時間入睡，要花三十分鐘以上、還是很快；又比如是一夜睡到天明，還是夜裏輾轉反側好幾次；仰或是夜裏醒着的時間會很長，睡眠好的人一個晚上是不會超過二十分鐘的，他們會醒來倒頭便又睡着了；躺在床上的時間，有多少是真的在睡覺，這種睡眠有效性也是一種標準。除了因疾病疼痛等特殊原因，普通人的睡眠差都有解救辦法的。歐洲食品管理局EFSA認可了B族維生素和鎂對神經系統有積極方面的作用，這些成分可以維護正常的神經系統，減少神經過度緊張焦慮的時間。NEW NORDIC的安神助眠片是在丹麥生產的一款草本助眠片。除含有B族維生素和鎂，還有幾種天然草本來舒緩神經系統，延長深度睡眠的時間。蜜蜂香蜂草、洋甘菊都是歐洲傳統的安神草本，綠茶是提神醒腦的，但是很神奇的是，綠茶萃取的茶胺酸卻是一種天然的安神良藥，安神助眠片成分內所選的就是茶胺酸。一般人的通常睡眠差是因為精神緊張，多慮引起了睡眠紊亂，助眠片的服用方法是每天臨睡前一小時服用兩片。草本的天然神奇力量，讓身體進入準備睡眠，並在整夜安神，延長深度睡眠。一天兩片，一夜好眠。堅持服用，無任何副作用地改善睡眠質量，得到更好的健康。助眠片在屈臣氏和NEW NORDIC官網都能買到，官網可全港免運費。現在購買可以享受到兩盒八八折的優惠。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注我們的Facebook和IG，隨時來聯繫我們。