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免費接種流感疫苗下月展開

2021-09-07 列印
　　新一年度疫苗資助計劃和政府防疫注射計劃下月六日展開，為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種。衞生防護中心表示，季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗，與新冠疫苗的接種間隔時間建議為最少十四天。

　　衞生署已採購六十三萬六千劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購三十萬九千劑滅活流感疫苗及三萬一千劑減活噴鼻式流感疫苗。外展隊會到校為學童免費接種，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心和幼兒中心的外展服務下月六日開始，小學外展服務下月十三日展開。



　　肺炎球菌疫苗接種方面，六十五歲而沒有高風險的長者可接種一劑二十三價疫苗；合資格並有高風險的長者若未曾接種肺炎球菌疫苗，可先接種一劑十三價疫苗，一年後補種一劑二十三價疫苗。

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