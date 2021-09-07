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展覽業促放寬入境強制隔離

2021-09-07 列印
　　疫情持續重挫各行各業，展覽會議業協會促請商經局，重新調配「防疫抗疫基金」中會議展覽業資助計劃中的資源，並放寬合資格海外商務人士入境強制隔離安排的路線圖，否則或會有四成半公司十二個月內面臨倒閉。

　　協會表示，在政府嚴格的入境限制及強制隔離措施下，海外展商和買家無法參與本港的展覽及會議，活動被迫取消或延期至下年，機構根本未能受惠於政府資助。



　　同時，汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照表示，新學年下生意少一成，估計因出生率跌，導致整體學童數量減少，加上跨境學童又未能上學，而移民亦導致少部份學童流失。

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