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「悅榕莊」苦主：倒閉前仍積極推銷

2021-09-07 列印
「悅榕莊」苦主：倒閉前仍積極推銷
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　　美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」日前突然全線停業，多名受影響顧客昨日與立法會議員葛珮帆見傳媒（見圖），有受影響的顧客表示，「悅榕莊」停業前一日才到分店光顧，當時員工仍積極推銷，完全沒有停業的迹象，現時仍有六萬元的療程未完成。另有苦主指，上月底才買入兩萬多元療程，部份款項仍用信用卡分期付款，早前曾聯絡銀行申請暫停但不成功。民建聯暫接獲逾二百五十宗求助，涉及款項超過一千萬元，並接獲八名員工求助，其中六人共被拖欠約二十四萬元薪金。



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