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林鄭出席深港合作會議 稱港人盼免檢往返內地

2021-09-07 列印
■林鄭感謝深圳市政府支持本港抗疫工作。
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　　特首林鄭月娥昨率領多名問責官員，到深圳出席深港高層會晤暨二○二一年深港合作會議，她在會上指，全港市民盼望早日逐步有序免檢疫往返內地，又感謝深圳市委和市政府大力支持本港抗疫工作，為本港居民做了大量工作。

　　深圳市委書記王偉中表示，將深入落實中央要求全面貫徹落實香港「一國兩制」的基本方針，全力支持香港融入國家發展大局，希望深港合作結出更多豐碩成果。



　　另外，林鄭月娥昨早亦出席深圳香港培僑書院龍華信義學校的開學典禮，她強調支持本港院校及辦學團體融入大灣區發展，指香港多間大學已經或正在大灣區開設新校園，認為有助為國家培育人才，同時亦為港青提供更廣闊的發展空間。

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