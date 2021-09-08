兩口岸每日各千名額 有利酒店零售生意 中港澳小通關 來港易下周推

中港澳三地的新冠疫情持續緩和，港府宣佈中港澳三地有條件「小通關」，「來港易」由下周起開始，容許內地和澳門的非香港居民持陰性檢測結果，經兩個陸路口岸來港，毋須隔離檢疫，兩口岸每天各設一千個入境名額。有商界人士形容，「來港易」方便商務客之餘，亦令酒店、零售業等受惠，但內地人返回後仍要隔離，始終較「麻煩」。亦有社工指，有中港家庭逾一年半未曾見面，希望港人的內地親人回內地亦獲免檢疫安排，以便中港家庭團聚。特首林鄭月娥公佈，由下周三起推行「來港易」計劃，讓來自內地和澳門的非香港居民可豁免強制檢疫來港，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日各一千人入境，他們入境時須持核酸檢測陰性證明，抵港後亦要接受定期病毒檢測。林鄭指，本地疫情「清零」二十一天。由上月一日至本月五日有三萬四千三百名旅客抵港，當中一百三十九人確診，本港會嚴格執行「外防輸入」策略，以便早日跟內地通關創造條件。香港中小型企業聯合會會長麥美儀形容，「來港易」是恢復中港人員往來的好開始，方便內地客來港處理面額較大的保險合同等，「商務客都係遊客，同時可以帶動酒店、零售等生意。雖然初期每日名額得一千人，但好過無」。她稱，內地人返回始終要隔離至少十四天，故建議推出「點對點」免檢疫計劃予商務人士，以持續放寬通關。持陰性檢測入境 回內地須隔離疫情下，不少跨境家庭長期無法團聚。社區組織協會幹事施麗珊指，有跨境家庭由去年二月爆發疫情至今未曾見面，基層家庭無經濟能力，為檢疫而向僱主請長假回內地，「老闆亦唔肯放人」。她指，盼內地早日免檢疫，「縮短檢疫時間都好」，以便內地人來港與家人團聚。行政會議成員、立法會議員林健鋒建議，在商務及恩恤層面設立「大灣區通道」，允許已打兩針及完成檢測的兩地經貿人士及有恩恤需要居民，免隔離在區內往來，期望今年內成事。他又促請港府盡快推出「健康碼」，讓市民熟習使用，為粵港澳三地日後全面恢復往來做好準備。