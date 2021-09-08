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連續21天零本地確診

2021-09-08 列印
連續21天零本地確診
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　　本港的新冠疫情持續放緩，並連續二十一天本地「零確診」，不過本港仍受外來確診病例困擾。本港昨天錄得六宗新冠肺炎輸入個案，全部均已接種新冠疫苗，並被驗出帶有L452R變種病毒。

　　該六名外來患者，分別由美國、英國、菲律賓及坦桑尼亞抵港，其中兩人是菲律賓外傭，早前已於香港完成接種科興疫苗。此外，因應一名美國返港女子染有L452R變種病毒，政府前晚圍封她早前居住的將軍澳日出康城領都（見圖）二座，約一千三百四十名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



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