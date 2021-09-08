強制檢測深喉採樣 逐以拭子取代

政府昨晚指出，將逐步取消接納深喉唾液，作為強制檢測樣本。今日起，要強制檢測的人士、抵港人士，包括「回港易」及「來港易」計劃下的抵港人士，必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構，進行專業拭子採樣檢測；幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。個別業界、例如換班離港海員、機場及指定檢疫酒店已接種疫苗員工、本地郵輪「公海遊」員工及乘客，和表演場所內不佩戴口罩的表演者，政府都不會再接納以深喉唾液樣本為強制檢測方式。政府發言人指，新安排讓強制檢測措施更可靠，亦能更有效維持香港的保護屏障。個別情況下，例如基於健康或年齡原因，未能以專業拭子採樣進行檢測的人士等，強制檢測會繼續以深喉唾液樣本進行。政府亦會沿用現行安排，在邊境口岸向須於家居檢疫或隔離期間進行檢測的抵港人士，派發充足的深喉唾液樣本收集包，以供他們在隔離期間使用。