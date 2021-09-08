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美股中段跌229點

2021-09-08 列印
　　美國周二股市中段下挫，杜指報三五一三九點，跌二百二十九點；納指則報一五三七七點，升十三點。滙控美國預託證券價格見四十一○三港元，升零點○三港元；騰訊則見五百二十四點八二港元，升九點三二港元。紐約期金報每盎司一千八百美元，跌三十三點七美元。



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