印尼抵港貨船15人確診 警查船長涉提供假資料

繼中環和深水埗兩區之後，據悉旅發局今年聚焦西九龍，策展全新的深度遊活動，將西九文化區的藝術氛圍與毗鄰舊區的地道特色聯乘起來，向公眾推介多條本地遊路線，除了切合港人「內循環遊玩」的需要外，也向內地和外國旅客展示香港的新景點，維持旅客對香港的興趣。 隨著M+美術館在今年年底落成啟用，明年約七月故宮博物館亦開幕，加上已成為地標的戲曲中心，公眾期待已久的西九文化區將成形，成為本港一大特色。除了演藝活動大增，亦有助鞏固香港作為全球主要藝術品交易樞紐的地位。這一股新的藝術軟實力，亦有利於香港吸引更多愛好藝術文化的訪客來港。旅發局選取西九龍作為推廣區，起重新宣傳香港的作用。 環球新冠肺炎...

2021-09-08