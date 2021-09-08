  • 2021年9月8日 星期三
  • 32º
  • 68%
熱門： 來港易上水倫常慘案滙豐旅遊建議193

日報新聞 > 港聞

印尼抵港貨船15人確診 警查船長涉提供假資料

2021-09-08 列印
　　一艘上月底由印尼抵港的貨船（Thor Monadic），有十五名船員確診新冠肺炎，船長申請自由無疫通行證時涉嫌向衞生署提供虛假資料。警方接獲衞生署轉介個案，前天聯同衛生署人員登上貨船蒐證，以及向船長和船員進行調查等，稍後將向有人懷疑作出虛假陳述及違反《預防及控制疾病規例》第599A章，向律政司索取法律意見。

　　根據《規例》，任何人明知而向衞生主任提供虛假資料，即屬犯罪，最高可判處監禁六個月及罰款一萬元。警方警告任何人切勿心存僥倖，以身試法。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd