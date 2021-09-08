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中大規定全體師生須打針

2021-09-08 列印
中大規定全體師生須打針
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　　中文大學宣佈，全體教職員及學生均須接種新冠疫苗，如有人基於醫療原因無法接種，必須至少每兩星期接受一次病毒檢測。中大將於下月十一日開通網上疫苗與病毒測試結果申報表，所有教職員及學生須於下月十八日或之前申報是否已打針。

　　中大指若不能接種疫苗，須每兩星期遞交病毒測試結果一次，如未能如期申報疫苗記錄或提交病毒測試結果，個別部門主管將聯絡跟進。至於校內宿生，須於下月十八日或之前提交疫苗接種證明予宿舍管理人員，書院及宿舍將為宿生及非住宿學生，提供價格可負擔的測試樣本包。



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