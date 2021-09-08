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「即日籌」擴至五群組 包括安老院員工教職員

2021-09-08 列印
　　政府昨公佈「即日籌」接種新冠疫苗安排，明日起擴展至五個特定群組人士，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員、校巴司機及保母；餐飲業務和酒吧或酒館員工；及建造業工地人員，以進一步提高相關群組的接種率。

  政府表示，「即日籌」安排將繼續適用於六十歲或以上長者及十二歲或以上學生，籌號派發時間由每日上午七時四十五分開始，先到先得，派完即止。



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