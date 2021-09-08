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專家劉宇隆： 將討論降低科興接種年齡

2021-09-08 列印
　　智利批准為六歲至十一歲兒童，注射中國科興新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，期望委員會下周三的會議可討論降低科興疫苗的接種年齡，政府可向當地索取數據審視。他認為目前的情況是過份小心及程序僵化，不明白為何青少年不能接種科興疫苗。

  同時，古巴成全球首個國家為幼童接種新冠疫苗，當地周一起為兩歲或以上兒童，接種古巴國產新冠疫苗，而疫苗目前未獲世界衛生組織認可使用。



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