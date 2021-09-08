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三美容院突停業 消委會接327投訴

2021-09-08 列印
　　三所美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」突然全線停業，約千名顧客受影響。消委會指截至前日共接獲八百二十三個查詢，三百二十七宗相關投訴個案，涉及未能與有關公司聯絡以追討損失，平均金額約為三點六萬元，較一般美容服務投訴的平均金額二點五萬元高，目前最高一宗牽涉達四十二萬元。

　　消委會強調，在接獲投訴後已即時與各方聯繫，包括與美容集團負責人了解股權問題，並與業界商會代表接觸，同時亦即時啟動與海關的通報機制，讓執法機關審視相關投訴個案有否觸犯《商品說明條例》，如有需要採取執法行動，保護消費者權益。



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