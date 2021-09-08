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特首︰前海發展為港帶來機遇

2021-09-08 列印
　　國務院公佈《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，財政司司長陳茂波指金融是本港最有競爭力行業，形容「一國兩制」下本港久歷考驗，面對國際投資者和國際資金，仍然保持領先地位；特區政府與金融相關部門和監管機構，會合力為香港金融中心地位發展有戰略考量及具體政策部署。特首林鄭月娥表示，前海擴區後會有進一步改革開放，香港會有更多機遇，經濟發展亦有更大動力，特區政府會有措施配合。



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