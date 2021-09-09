研規定停車時才可操控手機 的士「電話陣」嚇人 港府決規管

部份的士司機為求搶生意，在儀錶板上擺放十多部手機，有如經營「的士Call台」，並一邊駕駛，一邊操控手機，令公眾憂慮行車安全。運輸及房屋局局長陳帆透露，運輸署正研究立例規管的士上可裝置的電話數目，以及每部手機使用應用程式（App）的數量等。本報得悉，當局初步認為，不排除規定司機停車時才可以操控手機，將諮詢職業司機意見，料相關法例最快於下一個立法年度提交議員審議。本報記者陳帆局長在立法會回應議員質詢時指，政府留意到社會憂慮部份的士司機在儀錶板上擺放多部電話，透露運輸署正研究立例規管，包括電話的數量及位置、每部所用App的數量等，正參考其他國家的做法，並會諮詢業界意見。他指，現時司機有必要使用Apps導航，亦要留意實時交通、泊車位等資訊，強調當局立例，除了基於道路安全，也會兼顧司機需要。陳帆亦說，不希望社會將有關問題聚焦在的士司機，強調一旦立法，除了的士，其他商用車及私家車也受規管。私家車亦受規管消息對本報指，目前規管司機使用手機的法例，在十年多前訂立，當時手機主要功能是對話，未發展至今日使用種類繁多的Apps，故當時規定司機駕駛時不能手持手機對話，必須用藍芽耳機。但近年手機發展日新月異，部份的士司機為搶生意，竟在儀錶板上裝上七、八部或更多手機，儼如營運一人「的士Call台」。當局研究過交通意外的數據，未發現裝設多部手機的士會發生較多意外，亦參考過外地，並未見有類似香港現象。不過，當局認為有需要提出修例，目標是令車上的手機「愈少令司機分心愈好」和「司機雙手愈少時間離開軚盤愈好」，故會諮詢職業司機意見，以研究三個方面；一，限制車上擺放手機的數目，例如一部看地圖尋路加另一部對外通訊，是否已經足夠；二，限制每部手機下載Apps的數目，以免司機經常伸手操控；三，甚至要求司機在停車期間才可以用手觸碰手機屏幕等。最快下年度交立會審議消息強調，當局會了解職業司機的實際需要，並會把限制車上手機建議，與一籃子改善行車安全的附屬法，最快於下一個立法年度提交立法會審議。