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業界指可限用兩部

2021-09-09 列印
■汽車交通運輸業總工會的士司機分會建議，電話數量可限制至兩部。
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  汽車交通運輸業總工會的士司機分會表示，確實有的士司機在車頭擺放多部電話，強調這會帶來嚴重安全風險，工會並不建議司機這樣做。工會又指，支持後政府訂立新例規管，但建議將電話數量限制在兩部最為合適，形容一部用於接收電召定單，另一部用於導航，可以兼顧道路安全及行車需要。工會預料新法例推出後，或會對業界生意造成一定影響，但強調有立法必要，相信業界會諒解。

　　的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦指，有的士司機所用電話數量「好誇張」，強調有立法必要，但認為司機有必要使用兩部電話。他亦指，現時有大量電召Apps，司機為搶生意，使用多部電話是迫不得已，希望當局規管電話數量的同時，亦要與資訊科技業商討，如何整合平台資源，方便司機接收定單。

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