  • 2021年9月9日 星期四
  • 28º
  • 78%
熱門： 打針抽樓凱滙鄒幸彤山麗苑康森

日報新聞 > 港聞

國際學校教育博覽︱匯聚學校展覽　校長即場分享

2021-09-09 列印
國際學校教育博覽︱匯聚學校展覽　校長即場分享
Previous Next

　　「Oh!爸媽」將於2021年9月19日 (星期日) 舉辦《國際學校教育博覽》，邀得一眾國際學校校長、教育專家為家長解構最關心的課程及學制、升學銜接問題，亦分享學校收生資訊和教育心得。詳情：https://bit.ly/2WSgX6D

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd