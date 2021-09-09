七億跨境洗錢案拘22人 逾三成贓款涉電騙所得

中港兩地警方採取聯合行動，瓦解一個跨境洗黑錢集團，並挫與之相關的詐騙黨銳氣。警方指出，有跨境犯罪集團以數千元誘使他人開設戶口，利用作轉帳交易，以清洗犯罪得益，涉款逾七億元，其中逾三分一為電騙案得款。雙方在行動中一共拘捕二十二人，涉「洗黑錢」等罪行。案情指，有跨境犯罪集團以一千五百元至五千元不等報酬，招攬本港市民開設傀儡戶口，取得戶口密碼及帳戶名稱等資料後，交由內地團夥遙距操縱戶口，以清洗犯罪得益，同時作加密貨幣交易。警方接獲情報，指一些銀行戶口涉及可疑交易，款項來歷不明，追查資金流向時，發現巨額存款涉去年四月至今年八月期間四十三宗騙案的受害人，共涉二億七千二百元，當中三十九宗與誤墮假冒內地執法人員的電話騙案有關，最大損失金額一宗逾八千萬港元。數千元報酬誘開傀儡戶口警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，其中一案，一名七十六歲女事主去年六月收到自稱為速遞公司職員的來電，指她寄出的郵包涉內地罪行，被轉駁至為內地執法機構，訛稱幫助了解。及後對方聲稱可助受害人洗脫嫌疑，惟事主要存款轉至特定戶口，以檢查是否涉犯罪款項。女事主不虞有詐，於去年十一月至今年二月將款項分一百九十六次過戶，涉約八千二百萬。31歲主腦在港落網警方經深入調查和情報分析，就案件與內地執法部門作情報交流，於前日（七日）展開拘捕行動，在本港拘捕十四人，當中包括一名三十一歲的男主腦，他們共操控八十五個傀儡戶口「洗黑錢」，當中七十九個屬虛擬銀行戶口。同日，內地部門在深圳南山區兩個處所內破獲操控中心共拘捕八人，包括七名內地男子及一名香港女子，他們受香港集團主腦指使，操控香港戶口以轉走這些犯罪得益，涉內地「幫助訊息網絡犯罪活動罪」、「串謀詐騙」及「清洗黑錢」罪被捕。行動中，人員檢獲一批證物，包括多部手提電話、銀行卡、銀行信件及存款單據等。