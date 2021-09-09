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「九一八事變」講座下周舉行教局專題簡報供課堂用

2021-09-09 列印
　　今年為「九一八事變」九十周年。教育局向全港中、小學校長發通告，指局方將於下星期五舉辦「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享，以增潤教師相關歷史知識。局方亦製作了專題簡報，讓教師下載及於課堂使用，培養學生對民族和國家的歸屬感及責任感。

　　教育局總課程發展主任葉深銘於教育局網頁撰文指出，一九三一年九月十八日，日本關東軍突然炸毀瀋陽柳條湖附近的一段南滿鐵路，並誣指是中國軍隊所為，繼而以此為藉口連夜突襲瀋陽，揭開近代日本侵華的序幕。紀念「九一八事變」正可讓大家反思中國人民捍衛國家主權和維護人民福祉的重要性。



　　葉深銘表示，「九一八事變」是很好的歷史素材，可以凝練學生的民族精神和使命感，希望下一代能好好學習歷史，培養對國家民族的認同感、責任感和歸屬感，建立國民身份認同，為民族復興和國家發展奉獻力量。

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