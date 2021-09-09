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美股中段跌140點

2021-09-09 列印
　　美國聯儲局在今日凌晨發表褐皮書，在發表之前，市場觀望氣氛濃厚，美股昨晚早段窄幅上落。杜指中段報三四九五九點，跌一百四十點；納指則報一五二三七點，跌一百三十六點。滙控美國預託證券價格見四十點八二港元，跌零點一八港元；騰訊則見五百二十一點六四港元，升六點一四港元。



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