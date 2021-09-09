美股中段跌140點
研規定停車時才可操控手機 的士「電話陣」嚇人 港府決規管
部份的士司機為求搶生意，在儀錶板上擺放十多部手機，有如經營「的士Call台」，並一邊駕駛，一邊操控手機，令公眾憂慮行車安全。運輸及房屋局局長陳帆透露，運輸署正研究立例規管的士上可裝置的電話數目，以及每...
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解放軍跟蹤監視並警告驅離 美驅逐艦闖入南沙美濟礁
美軍導彈驅逐艦班福特號（USS Benfold）進入南海南沙群島美濟礁鄰近海域，解放軍南部戰區組織海空兵力跟蹤監視，並警告驅離。美國第七艦隊聲明指，班福德號（USS Benfold）伯克級導彈驅逐艦在...
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阿洪扎達要求維護伊斯蘭教法 塔利班新政府恐怖份子任內政部長
阿富汗塔利塔周二宣佈成立阿富汗伊斯蘭酋長國臨時政府，除了早前已透露由塔利班最高領導人阿洪扎達任國家元首外，內閣名單不但是「全男班」而且出現很多老將，其中更有人被美國指為「恐怖份子」。美國指，「不急於」...
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二手屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案。香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角咀港灣豪庭5座中層G室，面積494方呎，原先叫價950萬元，議價後以900萬元沽出，呎價18219元，屬市價水平。據...
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納指高位回落 杜指挫６８點 褐皮書指經濟小幅放緩
美國聯儲局在今日凌晨發表褐皮書，在發表之前，市場觀望氣氛濃厚，美股昨晚早段窄幅上落。美股杜指早段跌10點，至35089點，標普指數微跌2點，至於納指早段則跌0.3%。 聯儲局發佈俗稱「褐皮書」...
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拋開腰斬風波 美斯獻好「玻」
捲入賽事腰斬風波的阿根廷，眾將沒有因而影響心情，如常備戰周四世界盃南美洲區外圍賽主場對玻利維亞一戰。再者有傳隊長美斯與巴黎聖日耳門簽約時，其中一個條件是讓他以國家隊比賽為先，今仗無後顧之憂勢可領軍大捷，讓球主客和讓三球照捧「主勝」。（香港時間周五早上7:30開賽） 周日世盃外作客巴西，阿根廷門將達米安馬天尼斯、中堅基斯甸羅美路、中場盧施素和翼鋒貝安迪亞涉嫌沒有透露過去十四天曾到英國，違反巴西的入境條例，在比賽六分鐘時被衝入球場的警察驅逐，隊長美斯逐拉大隊離場，令賽事腰斬。 史卡朗尼：如常操練 球隊在事發後數小時已離開巴西返回阿根廷，翌日如常操練，教練史卡朗尼坦言沒受影響：「...
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【周五開賣】Samsung Galaxy Z Fold3 5G多功能摺芒實測 IPX8防水加身更耐用 S Pen大熒幕手寫體驗更佳
將於本周五（9月10日）開賣的Samsung Galaxy Z Fold3 5G，確是近日市場焦點所在，天團MIRROR任代言人不在話下，事實這部進化至第三代的摺芒手機，整體表現更見全面，非單純以大熒...
2021-09-07
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社論——管制的士「手機陣」 防害人
大家坐的士，可曾遇過一個驚嚇場面，就是司機一心多用，單手揸軚盤駕車，另一隻手忙於操控儀錶板面上多部手機，同時透過掛耳藍芽與外界通話，更加離譜的是，七、八部手機同時顯示不同流動程式資訊，甚至有一部手機正在播放影片。乘客看在眼裏，怕在心裏，恐司機分心，隨時釀成交通意外，連累自己。有關情況存在多年，並且愈來愈普遍。港府表示會研究規管，可說遲來好過無到，其中一個規管方向，應該減少司機在行車期間用手操控手機的熒幕。 本港的士司機在儀錶板上並排多部手機，可說是香港獨有的現象，原因是有司機營運一人電召的士台，務求包攬更多生意。乘客見狀，擔心司機分心，引起意外。現行法例規管司機不能用手拿起...
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馬場浮世繪——何良開季積極做急先鋒
何良上季只能取得十一W，首次收警告信，可能自知處境危險，所以今季一早發動攻勢，昨晚谷草開鑼戰即連場搏殺，頭場先有「中華精神」和「隨我來」分別跑入二三名，第二場則憑「木火同明」贏馬，比起上季跑到十月中才...
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