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涉電話滋擾司法人員 廣告設計員准保釋

2021-09-09 列印
　　五十七歲廣告設計員涉於本年五月至六月期間，多次打電話滋擾三名司法人員，被控一項不斷打電話罪，案件昨於東區法院首次提堂。控方於庭上指，被告曾撥打多達十八條查詢熱線，在目前可追蹤的其中八條中，已有一萬多個來電記錄。

　　被告陸志榮暫時毋須答辯，獲准以現金二千元保釋，惟不得離港、須居於報稱地址、每日向警署報到，及不得以任何形式，即言語、行為、電話、傳真滋擾司法機構人員。案件押後至十二月三日再訊，以待警方進一步調查，包括其手提電話、電腦、記憶卡等。



　　被告陸志榮被控於本年五月二十六日至六月二十一日之間，無合理因由而不斷打電話往司法書記X、Y、Z，旨在對司法人員造成煩擾。

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