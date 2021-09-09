﻿濕疹原來關腸事？ 謹記平衡腸道微生態！

踏入爭秋奪暑的天氣，又是不少香港人皮膚出現問題的季節。除了注意肌膚清潔、保持乾爽之外，充足休息也是專家建議的護膚之道。但原來腸道微生態失衡，也會導致我們皮膚有濕疹之類的皮膚病。湯愷廸醫生指出近年有研究發現，腸道內的好菌不足，難以對抗外來的致敏原，不單容易引起鼻敏感等過敏症，也會因身體較易發炎而引致濕疹等問題。因此我們要好好保養腸道，遠離濕疹等皮膚毛病帶來的困擾。導致濕疹成因眾多談到近期香港悶熱的天氣，湯醫生表示濕、熱、焗的氣候，令人容易出汗，若不注意清潔，油脂分秘過量會令毛囊發炎，引發皮膚疾病。「濕疹其實就是皮膚發炎，若不保持個人衛生，便會惡性循環成慢性濕疹，到時便很麻煩了。」除了天氣因素，湯醫生說遺傳、壓力、環境也是形成濕疹的原因之一。「若父母有鼻敏感、哮喘或濕疹，他們的孩子患上濕疹的機會也會大增。壓力大也是導致濕疹產生的原因，因為壓力會影響腸胃，而近年已有研究指出，身體內有七成的免疫細胞由腸道產生，所以腸道微生態失衡會降低自身免疫力，當免疫系統出現問題，便會不分敵我攻擊自身，例如攻擊皮膚導致皮層發炎，演變成濕疹。」引致濕疹的成因還有接觸性因素，包括觸碰到會引起過敏反應的東西，例如化學品、灰塵、花粉、寵物毛及皮屑等，都可能令我們出現過敏令皮膚痕癢、紅腫，而一些食物如海產、牛肉、鴨鵝及花生等，也有機會導致我們過敏，不過湯醫生表示只要弄清哪種東西令我們過敏，之後戒口或盡量避免接觸該物質，便能大大降低我們出現過敏反應的風險。戒除不良飲食及生活習慣上面談到壓力會影響腸道微生態而導致濕疹出現，那我們更應避免不良飲食習慣損害腸道微生態，湯醫生表示：「香港人愛吃煎炸油膩食物，近年更流行嗜辣，都對腸道微生態有害，而當腸道失去了為我們阻隔壞菌進入身體各處的機能時，連抵禦外來過敏原的能力也減弱，其他器官如皮膚便會受到干擾，導致發炎，出現濕疹等皮膚問題。」注意飲食之外，湯醫生還提醒我們，煙酒也是損害腸道微生態的元凶，若想腸道健康，不煙不酒之餘，多運動、多飲水、多吃含豐富纖維素的食物也有助重建健康腸道。病從口入，有病當然要求醫，但原來服用抗生素也有損腸道微生態，往往一次抗生素療程便要數年時間才能回復正常，因此也是導致我們皮膚出現毛病的主因之一。「抗生素對腸道微生態的失衡有着極嚴重影響，而香港人服用抗生素的情況十分普遍，所以康復後的調理便十分重要，否則失衡了的腸道微生態便難以再讓好菌生長，變相損害健康。因此近年有不少專科醫生都會建議患者在服用抗生素療程後，利用益生菌補充品好好保養腸道，增強自身免疫力。」益生菌有助小朋友腸道健康平衡腸道微生態有助對抗濕疹，那嬰兒濕疹是否一樣有用呢？湯醫生表示，初生嬰兒的腸道微生態是一個絕佳的平衡狀況，但由於後生環境、飲食的影響，小朋友的腸道微生態才會一步一步失衡，導致他們出現皮膚疾病。「現今小朋友有太多選擇，往往正餐吃得不多，但零食、快餐卻樂此不疲，大大破壞腸道健康，除了出現濕疹，更有些孩子會有皮膚變乾、脫屑等情況，這時固然應求醫診治，但同時也可考慮讓小朋友服用益生菌補充品，讓好菌重新在腸道落地生根，不會被壞菌主宰腸道損害他們的健康。」