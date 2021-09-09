﻿濕疹原來關腸事？ 謹記平衡腸道微生態！

導致濕疹成因眾多
談到近期香港悶熱的天氣，湯醫生表示濕、熱、焗的氣候，令人容易出汗，若不注意清潔，油脂分秘過量會令毛囊發炎，引發皮膚疾病。「濕疹其實就是皮膚發炎，若不保持個人衛生，便會惡性循環成慢性濕疹，到時便很麻煩了。」除了天氣因素，湯醫生說遺傳、壓力、環境也是形成濕疹的原因之一。「若父母有鼻敏感、哮喘或濕疹，他們的孩子患上濕疹的機會也會大增。壓力大也是導致濕疹產生的原因，因為壓力會影響腸胃，而近年已有研究指出，身體內有七成的免疫細胞由腸道產生，所以腸道微生態失衡會降低自身免疫力，當免疫系統出現問題，便會不分敵我攻擊自身，例如攻擊皮膚導致皮層發炎，演變成濕疹。」
引致濕疹的成因還有接觸性因素，包括觸碰到會引起過敏反應的東西，例如化學品、灰塵、花粉、寵物毛及皮屑等，都可能令我們出現過敏令皮膚痕癢、紅腫，而一些食物如海產、牛肉、鴨鵝及花生等，也有機會導致我們過敏，不過湯醫生表示只要弄清哪種東西令我們過敏，之後戒口或盡量避免接觸該物質，便能大大降低我們出現過敏反應的風險。
戒除不良飲食及生活習慣
上面談到壓力會影響腸道微生態而導致濕疹出現，那我們更應避免不良飲食習慣損害腸道微生態，湯醫生表示：「香港人愛吃煎炸油膩食物，近年更流行嗜辣，都對腸道微生態有害，而當腸道失去了為我們阻隔壞菌進入身體各處的機能時，連抵禦外來過敏原的能力也減弱，其他器官如皮膚便會受到干擾，導致發炎，出現濕疹等皮膚問題。」注意飲食之外，湯醫生還提醒我們，煙酒也是損害腸道微生態的元凶，若想腸道健康，不煙不酒之餘，多運動、多飲水、多吃含豐富纖維素的食物也有助重建健康腸道。
病從口入，有病當然要求醫，但原來服用抗生素也有損腸道微生態，往往一次抗生素療程便要數年時間才能回復正常，因此也是導致我們皮膚出現毛病的主因之一。「抗生素對腸道微生態的失衡有着極嚴重影響，而香港人服用抗生素的情況十分普遍，所以康復後的調理便十分重要，否則失衡了的腸道微生態便難以再讓好菌生長，變相損害健康。因此近年有不少專科醫生都會建議患者在服用抗生素療程後，利用益生菌補充品好好保養腸道，增強自身免疫力。」
益生菌有助小朋友腸道健康
平衡腸道微生態有助對抗濕疹，那嬰兒濕疹是否一樣有用呢？湯醫生表示，初生嬰兒的腸道微生態是一個絕佳的平衡狀況，但由於後生環境、飲食的影響，小朋友的腸道微生態才會一步一步失衡，導致他們出現皮膚疾病。「現今小朋友有太多選擇，往往正餐吃得不多，但零食、快餐卻樂此不疲，大大破壞腸道健康，除了出現濕疹，更有些孩子會有皮膚變乾、脫屑等情況，這時固然應求醫診治，但同時也可考慮讓小朋友服用益生菌補充品，讓好菌重新在腸道落地生根，不會被壞菌主宰腸道損害他們的健康。」