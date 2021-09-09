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李家超：任何人違法必依法處理

2021-09-09 列印
李家超
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　　政務司司長李家超昨表示，警方已採取執法行動，現不宜評論事件，強調政府立場清晰，如有任何人士或組織違反法律，執法部門會依法處理。

　　保安局表示，支持警方依法採取執法行動，形容有關團體無視警告，一意孤行，堅決拒絕配合警方的要求，警方必須採取執法行動，又重申執法部門是根據證據、嚴格依照法律，及按有關的人士的行為採取行動。中聯辦亦指，鄒幸彤等人公然對抗法律規定，警方拘捕是體現違法必究的公平正義，強調香港是法治社會，任何人觸犯香港國安法和香港法律，都必將受到法律制裁，支持香港警方繼續對支聯會及其為首份子依法調查和處置。



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