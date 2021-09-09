國泰解僱拒打針機組人員航空業工會：做法不合理

國泰航空公佈，決定解僱少數選擇不接種任何一種新冠疫苗，亦沒有提交醫生豁免證明的機組人員。由本月一日起，所有國泰航班會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。國泰指疫情大流行嚴重影響公司運作，加上世界各地實施入境管制措施，難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。國泰早前指，九成三的駐港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括九成九的駐港機師及約九成三的駐港機艙服務員，並已考量未能符合接種要求的機組人員個案，大部份是具備充份的醫療理據而無法打針，或正在長期休假。同時，七個航空業工會聯署致函國泰行政總裁鄧健榮、運房局局長陳帆、機管局行政總裁林天福等人，認為有員工因真實醫療原因不能接種疫苗，認為若有員工因此被解僱，有關做法並不合理，呼籲國泰妥善安排這些員工。