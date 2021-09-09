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港再多四人曾打針死亡 無證據顯示由疫苗引起

2021-09-09 列印
　　衞生署公佈，截至本月五日的過去一星期，接獲四宗曾於離世前十四日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及兩男兩女，年齡介乎四十六至七十四歲，並無臨牀證據顯示事件由疫苗引起。期間亦接獲兩宗涉及十二至十五歲青少年在接種新冠疫苗後，出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及一名十四歲及十五歲男子，他們在接種第二劑復必泰疫苗後二至四天內出現胸痛，情況穩定。

　　截至本月五日，本港市民合共接種了超過七百八十四萬劑新冠疫苗。衞生署共接獲五千六百九十八宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的百分之零點○七。專家委員會已總結十九宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，另初步認為十九宗個案與疫苗接種沒有關聯。委員會認為至今未有不尋常現象。



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