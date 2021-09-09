年邁婦人見兒子久失聯絡，惴惴不安，因而到其位於沙田的寓所，打算探望兒子。惟按門鈴無人回應，推門入屋驚覺兒子倒臥地上，經證實已死去多時，警方正調查事發原因，當中不排除死者因病猝死。一名老婦育有兒子，惟近日對方失蹤多日，老婦心覺有異，遂於昨晨八時許到其子所住的沙田豐和邨和悅樓單位，打算找尋兒子。惟老婦持匙推門進入單位，聞屋內有一陣異味，發現兒子倒斃在地上，老婦被眼前景象嚇得驚心喪魄，報警求助。警方接報後到涉事單位封鎖調查。據了解，死者為獨居人士，當時男事主屍體已嚴重腐臭，並傳出陣陣異味，及後由到場救護員檢驗證實已經死亡多時。現場沒有打鬥痕跡，同時沒有被爆竊等跡象，警方初步相信死因無可疑，不排除死者因病猝死，至於詳細死因，仍有待剖驗確定。