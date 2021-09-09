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特首：已向中央提兩地專家商通關

2021-09-09 列印
特首：已向中央提兩地專家商通關
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　　各界盼望本港盡早與內地雙向免隔離通關。特首林鄭月娥表示，已向中央提出兩地專家對接討論通關事宜，以實現逐步有序通關，並強調本港不可以亦不應該採取「與病毒共存」的防疫策略，否則與內地通關更無希望。

　　林鄭月娥昨天到立法會接受議員質詢時指出，本地個案清零超過二十一日，下一步將與中央商討對接問題，肯定並非「與病毒共存」。工聯會麥美娟提出政府應考慮在安心出行加追蹤功能，和健康碼接軌加快通關，林鄭月娥指若內地提出一些通關的先決條件，港府會盡全力達致。



　　就政府下周三推出「來港易」計劃，來自內地和澳門的非香港居民可免檢疫來港。工業總會常務副主席陳祖恒建議增加名額，並擴大至機場入境人士。

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